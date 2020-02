MODELLO EUROPEO: marzo ha in serbo una perturbazione importante

L'inverno lascia gradualmente spazio alla primavera e con essa, la circolazione atmosferica subisce un cambiamento che ci trascinerà verso scenari di tempo più instabile e movimentato. Che qualcosa sia cambiato, ce ne siamo potuti accorgere con il passaggio di una attiva perturbazione tra lo scorso mercoledì 26 e giovedì 27, accompagnata da nevicate a bassa quota al centro ed al nord, e da un ribasso deciso (ma temporaneo) delle temperature. Tra sabato sera e la giornata di domenica, una nuova perturbazione si porterà a ridosso del nostro Paese, portando un nuovo carico di precipitazioni nevose lungo la fascia alpina occidentale, rovesci di pioggia ed un rinforzo del vento anche su medio ed alto versante tirrenico, mentre nubi di passaggio interesseranno le rimanenti regioni.



La perturbazione forse più importante dell'intero periodo, è prevista tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, con un carico di pioggia che sarà in grado di interessare le regioni del centro e del nord. Sarà questa una perturbazione profondamente diversa rispetto a tutte le altre, in questo caso il fronte polare raggiungerà agevolmente il Mediterraneo, il contributo di aria fredda in quota, sarà sufficiente a sviluppare una ciclogenesi assai spiccata, con un netto ribasso dei valori di pressione anche al suolo. Tutto questo si tradurrà nello sviluppo di una perturbazione organizzata ed estesa, con precipitazioni che saranno in grado di occupare una porzione molto vasta di territorio, uno scenario che non si vedeva più d parecchio tempo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 2 marzo:

Lo sviluppo degli eventi riferito a lungo termine, potrebbe avere in serbo nuovi scenari di tempo instabile, con l'arrivo ancora di nuove perturbazioni. La linea di tendenza calcolata dal modello europeo , suggerisce il passaggio di una nuova perturbazione che potrebbe interessarci nel primo weekend di marzo. Ecco la previsione riferita a sabato 7 marzo: