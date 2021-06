MODELLO EUROPEO: la stabilità NON riuscirà ad imporsi sul Mediterraneo!

Niente da fare per la stabilità duratura sul nostro Paese. Il modello europeo questa mattina è abbastanza lapidario nel vedere la nostra Penisola quasi costantemente sotto l'influenza di correnti settentrionali e orientali moderatamente fresche ed instabili per tutta la prossima settimana.

L'alta pressione sarà ad un passo, ma non avrà la forza di spingersi con decisione verso l'Italia.

La prima mappa mostra la situazione attesa dal modello europeo per mercoledi 9 giugno:

Per comodità di vedute, abbiamo segnato l'asse dell'alta pressione con una riga scura. Come vedete, la figura stabilizzante punterà troppo a nord, lasciandoci in balia di correnti instabili dall'est europeo. Tutto ciò causerà la formazione di temporali segnatamente nelle aree interne e nel pomeriggio, con locali sconfinamenti verso pianure e coste.

La seconda mappa mostra la situazione estrapolata sempre dal modello europeo, per venerdi 11 giugno:

La stabilità sarà ad un passo dall'Italia, ma come vedete non riuscirà ad entrare sulla nostra Penisola che sara ancora avvolta da correnti settentrionali instabili, specie al centro e al meridione, foriere di ulteriori episodi temporaleschi.

Infine, se non un balzo virtuale ci spostiamo a domenica 13 giugno, la situazione non sembra cambiare molto...anzi, potrebbe presentarsi un nuovo impulso instabile da nord-est sull'Italia:

Alta pressione forte sul Regno Unito; di rimando avremo condizioni di instabilità sull'Europa centrale e l'Italia con elevato rischio di temporali e temperature in calo. Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

