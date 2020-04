MODELLO EUROPEO: la porta dell'est resterà aperta...

Niente da fare per le piovose perturbazioni atlantiche tipiche della primavera italica. Anche la prossima settimana non si notano situazioni in grado di determinare piogge decise e ben distribuite sul nostro Paese.

Se non interverranno scossoni atmosferici nei prossimi giorni, questo mese di aprile potrebbe passare alla storia come uno dei più secchi dell'ultima storia recente.

La pioggia "vera" arriva quiasi sempre da ovest o al massimo è frutto di depressioni mediterranee; le correnti orientali non hanno quasi mai un impatto piovoso importante sulle nostre regioni, se non sporadicamente e su limitate aree.

Va da sè che questa mattina il modello europeo, nel suo scenario ufficiale, cancella qualsiasi velleità atlantica o mediterranea per la prossima settimana, sostituendola con il "solito" corridoio orientale poco utile alla causa italica in questo momento.

Ecco la situazione sinottica prevista dal modello nostrano per la notte tra mercoledi 22 e giovedi 23 aprile:

L'alta pressione verrà sparata in direzione della Scandinavia, mentre sul suo bordo meridionale prenderà avvio un flusso da est moderatamente freddo proveniente dall'Europa orientale e la vicina Russia.

Le temperature a 1500 metri di altezza previste per il medesimo lasso temporale mostrano il lago relativamente freddo poco ad est dell'Italia, con interessamento marginale del nord-est e il versante adriatico.

Il resto d'Italia avrà solo un calo delle temperature, qualche fenomeno locale, ma senza rigori termici eccessivi.

