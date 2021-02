Modello europeo: il GRANDE FREDDO ad un passo dall'Italia...

Il modello europeo questa mattina tenta il colpaccio, ma lo manca di un soffio.

Il grande freddo che quasi sicuramente colpirà l'Europa centro-settentrionale sul finire della prima decade di febbraio, si appoggerà ai settori transalpini senza riuscire a travasare sul nostro Paese se non in piccolissima parte. Tuttavia, l'uscita odierna del modello nostrano ci induce a pensare che basterebbe davvero poco per avere un interessamento anche della nostra Penisola, quantomeno del nord Italia.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste dallo scenario ufficiale del modello europeo per mercoledi 10 febbraio:

Notate l'Europa orientale in condizioni di GELO, con isoterme anche attorno a -20°. Isoterme al di sotto dei -10° alla medesima quota saranno probabili su tutti i Paesi dell'Europa centrale e settentrionale fino all'arco alpino. Più a sud avremo invece tutt'altra aria, ovvero le correnti più miti di ritorno da ovest, anche se una 0° al nord potrebbe essere garantita.

La mappa termica prevista dallo scenario ufficiale del modello europeo per venerdi 12 febbraio fa ancora più impressione:

Secondo questa cartina, il GELO si appoggerebbe all'arco alpino, ma senza valicarlo. Sul nord Italia riuscrebbero a travasare isoterme attorno a -4°, ma sarebbero davvero poca cosa in confronto al gelo presente oltre confine.

La medesima situazione, ovvero lo slittamento del freddo a nord delle Alpi, ma molto vicino a noi, viene confermata anche dalla media degli scenari del modello medesimo.

Le temperature oltralpe sono ovviamente edulcorate, ma osservate come il settentrione si trovi al limite tra la configurazione fredda presente sull'Europa centrale e la massa più mite che campeggerà sul Mediterraneoo.

Morale: al momento la parte più consistente del freddo sembra diretta verso l'Europa centro-settentrionale. Il settentrione italiano potrebbe comunque ambire a qualche refolo, anche se non ci è dato ancora sapere quanto freddo riuscirà a travasare sui nostri versanti. Continuate pertanto a seguire i nostri aggiornamenti...

