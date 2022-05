Modello europeo: GROSSO GUASTO all'inizio della settimana prossima, ma è CREDIBILE?

Dopo il caldo che opprimerà l'Italia durante questa settimana, potrebbe esserci un importante guasto del tempo all'inizio della settimana prossima, che a suon di piogge e temporali, farà nuovamente scendere le temperature a valori freschi.

E' ciò che contempla lo scenario ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina. Il guasto si concretizzerebbe al nord nella giornata di lunedi 6 giugno, per poi estendersi a tutta l'Italia tra il giorno 7 e il giorno 8.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata dallo scenario ufficiale del modello europeo per la notte tra lunedi 6 e martedi 7 giugno:

Notate il tracollo pressorio e termico che avverrà su tutta l'Europa centrale e l'Italia a suon di temporali ed aria fresca. L'alta pressione sposterà il suo raggio di influenza più ad ovest, in prossimità del vicino Atlantico.

Una vera e propria "coltellata" alla neonata estate meteorologica. Ecco ciò che prevede lo scenario ufficiale del modello europeo per la notte tra martedi 7 e mercoledi 8 giugno:

Depressione in piena azione sull'Italia con tempo molto instabile da nord a sud, accompagnato da un clima nel complesso fresco.

E' credibile questa evoluzione? Per rispondere alla domanda, esaminiamo la media di tutti gli scenari del modello europeo valida per la notte tra martedi 7 e mercoledi 8 giugno:

Notiamo anche qui la progressione delle correnti nord atlantiche in sede italica, ma in maniera più edulcorata rispetto all'ipotesi dello scenario ufficiale.

MORALE: non si può escludere l'ingresso di aria più fresca sull'Italia all'inizio della settimana prossima, ma senza disturbare un peggioramento importante delle condizioni atmosferiche come viene al momento contemplato dallo scenario ufficiale del modello nostrano. Non farebbe comunque caldo...anzi!

