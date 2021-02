MODELLO EUROPEO: frenetica rincorsa di PERTURBAZIONI sull'Italia

Sfumata in maniera quasi definitiva l'ipotesi fredda per l'Italia, nei prossimi giorni prenderà piede un intenso flusso di correnti occidentali con perturbazioni in rapida sequenza.

Un autentico treno in corsa che effettuerà poche fermate. I corpi nuvolosi si succederanno uno dietro l'altro, garantendo un tempo instabile, mosso e con tanta pioggia sull'Italia. La neve sarà relegata alle Alpi a quote in genere medio-alte.

Si inizierà nella giornata di domenica 7 febbraio dopo una parentesi molto mite che invaderà l'Italia nei prossimi 3 giorni. Ecco la prima perturbazione della serie, prevista sull'Italia nella notte tra domenica 7 e lunedi 8 febbraio:

Fa davvero impressione il treno di perturbazioni che dal vicino Atlantico si porterà verso il Mediterraneo. Nella mappa si contano tre distinti corpi nuvolosi inseriti nel suddetto flusso. La prima sarà sull'Italia con piogge e rovesci specie al nord e al centro. La neve cadrà solo sulle Alpi sopra i 1300-1500 metri in quanto il contesto termico sarà mite.

Questa è la situazione estrapolata dal modello europeo per mercoledi 10 febbraio:

Altra perturbazione inserita in un minimo barico centrato tra la Costa Azzurra e la Corsica. Nuove piogge e rovesci in vista per l'Italia e nuove abbondanti nevicate sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri.

Per avere una piccola pausa in questa strada molto trafficata, si dovrà andare a domenica 14 febbraio:

Si proporrà in sostanza un'ondulazione piu ampia che potrebbe far salire un blando cuneo anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale con 36-48 ore di tempo maggiormente stabile specie al centro e al sud, in un contesto termico molto mite.

Una nuova perturbazione però incalzerà già da ovest e presto raggiungerà la nostra Penisola ad iniziare dal nord e dal Tirreno...