MODELLO EUROPEO: correnti settentrionali in prospettiva sull'Italia...

Il modello europeo questa mattina taglia nettamente l'Europa in due, ma in maniera opposta rispetto a ciò che è successo fino ad ora.

La fase moderatamente instabile che ci sta interessando dovrebbe esaurirsi entro la giornata di venerdi 22 maggio; dopo un fine settimana con incertezze al nord e lungo il versante adriatico, il pallone anticiclonico rimonterà vistosamente su tutta l'Europa occidentale. Ecco l'analisi del modello europeo estrapolata tra una settimana esatta, ovvero per lunedi 25 maggio:

Notate l'alta pressione che invaderà con il suo fiato estivo l'Europa occidentale, ponendo un massimo in prossimità del Regno Unito.

L'Italia sarà ai margini e verrà interessata da un corridoio di correnti più fresche settentrionali. Esse saranno attive soprattutto lungo il versante adriatico e al meridione, ma anche il Tirreno potrà avere temporali sconfinanti dal retrostante Appennino nelle ore pomeridiane in un contesto solo relativamente caldo.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a mercoledi 27 giugno, notiamo un'azione più ficcante dell'aria fresca da nord sulla nostra Penisola:

In questo frangente il tempo potrebbe essere instabile al centro e al sud, con rischio di temporali e rovesci in un contesto non caldo. Migliore invece la situazione al nord anche se nelle ore pomeridiane potrebbero accendersi temporali sui rilievi in sconfinamento poi su pianure e coste.

Ci teniamo a ribadire che la tendenza per la terza decade del mese è ancora abbastanza incerta. Vi consigliamo quindi di seguire tutti i nostri aggiornamenti.