MODELLO EUROPEO: compare dal cilindro una ventata fredda invernale tardiva

Nella seconda metà della settimana appare ormai confermato lo sviluppo di un vortice depressionario che porterà condizioni di tempo instabile soprattutto sui paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Il rinforzo di un ramo della corrente a getto porterà condizioni di spiccata variabilità anche sul nostro Paese, con un frenetico via vai di addensamenti nuvolosi che colpiranno soprattutto la fascia alpina e le regioni del versante tirrenico.

Questa fase di variabilità dalle caratteristiche spiccatamente oceaniche, esordirà con il passaggio di un promontorio mobile di alta pressione atteso tra domani, mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio, quando finalmente ci aspettiamo una tregua del maltempo anche al centro ed al sud.

Sarà tuttavia una fase anticiclonica temporanea e limitata allo spazio di un paio di giorni, in quanto già a partire dal fine settimana la corrente a getto rallenterà e si apriranno dei nuovi scenari di tempo instabile. Ecco l'analisi calcolata dal modello americano per domenica 14 marzo, con lo sviluppo di una ondulazione accompagnata dal passaggio di un fronte perturbato:

Ecco una previsione del modello americano riferita a lunedì 15, nella quale si evince ancora una moderata probabilità di avere isoterme negative alla quota di circa 1500 metri. Anche nei prossimi giorni nonostante tutto le temperature potrebbero rimanere molto vicine a quelle tipiche dell'inverno, con una situazione ancora piuttosto fredda: