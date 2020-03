Modello europeo CLAMOROSO: NEVE sulle pianure del nord a metÃ  settimana prossima?

L'inverno potrebbe entrare in scena sull'Italia quando la primavera astronomica muoverà i primi passi? Ormai c'è una tale confusione negli equilibri meteorologici che nulla ci sorprende più.

Anche oggi tutte le elaborazioni mostrano un'ondata di freddo tardiva nel corso della prossima settimana che potrebbe creare non pochi problemi ai germogli ed ai fiori già sbocciati dopo un inverno melenso.

Come se non bastasse, il modello europeo questa mattina rincara la dose, quantomeno nello scenario ufficiale. Ecco la mappa di previsione valida per la notte tra mercoledi 25 e giovedi 26 marzo:

A seguito dell'irruzione fredda prevista sull'Italia tra martedi 24 e mercoledi 25 marzo, una perturbazione potrebbe inserirsi sull'Italia comandata da correnti più temperate da sud.

L'aria più mite potrebbe quindi sovrapporsi allo strato freddo sottostante determinando NEVICATE fino in pianura su diversi settori del nord, specie al nord-ovest.

Si tratterebbe di un'interazione invernale vera e propria; manca ovviamente tempo e la media del modello medesimo risulta abbastanza confusa sulla "prognosi" del tempo durante la settimana prossima.

Continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti perchè la situazione sembra farsi davvero interessante!

