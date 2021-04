MODELLO EUROPEO: che botta di MALTEMPO e di FREDDO tra martedì 6 e mercoledì 7

Per una volta il maltempo sembra destinato a colpire in pieno il nord Italia con il suo carico di piogge intense, temporali e anche nevicate a quote basse sul settore alpino ed appenninico. Quando? Martedì 6 aprile!

Il modello europeo inquadra così la situazione all'alba di martedì 6 aprile:

Un minimo pressorio di quelli tosti sarà presente in Valpadana, in grado di dispensare fenomeni anche intensi, con locali grandinate e addirittura episodi di neve tonda o graupel che dir si voglia.

Nelle 24 ore successive, con lo spostamento del minimo sui Balcani, via all'inserimento dell'aria fredda da nord con sensibile calo termico su mezza Italia, venti sostenuti di Tramontana e qualche temporale su medio e basso Tirreno:

Qui notate le temperature a 1500m previste per mercoledì mattina, dove è chiaramente visibile l'irruzione di aria artica marittima:

In seguito il canale depressionario rimarrà attiva diventando meno impetuoso e dispensando un nuovo peggioramento potenziale per il fine settimana 10-11 aprile, anche se ovviamente qui la previsione si fa decisamente incerta: