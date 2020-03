MODELLO EUROPEO: anticiclone anche la prossima settimana, ma è CREDIBILE questa previsione?

Lo scenario ufficiale del modello europeo imbastito questa mattina leva qualsiasi velleità di cambiamento del tempo per tutta la seconda decade di marzo. La mappa mostra il quadro sinottico previsto per mercoledi 18 marzo sul nostro Continente:

Secondo il modello nostrano, l'alta pressione sarà in grado di polverizzare una saccatura nord atlantica che si presenterà all'inizio della settimana prossima sull'Europa occidentale. In altre parole, l'anticiclone dovrebbe chiudere tutti i varchi e consegnarci una situazione stabile e mite anche dopo la metà del mese.

E' credibile questa evoluzione oppure si tratta di una "sparata" del modello? Per rispondere a questa domanda vi proponiamo un grafico che mostra la previsione della pressione atmosferica sull'Europa centro-orientale analizzando l'intero ventaglio dei clusters perturbatori del modello medesimo.

In ordinata abbiamo la pressione atmosferica prevista in millibar o ectopascal, in ascissa invece i giorni. La corsa ufficiale è segnata con la linea più scura, mentre la media di tutti gli scenari viene indicata con la linea rossa. La parte viola è invece lo spread presente tra uno scenario alternativo e l'altro: dove vedete una maggiore ampiezza della parte in viola significa che la previsione risulta più incerta in quanto è maggiore la differenza tra uno scenario alternativo e l'altro.

Osserviamo però l'andamento dello scenario ufficiale (in nero) sulla media (in rosso). La previsione risulta coerente con tutto l'apparato modellistico fino al prossimo week-end; ciò significa che la previsione imbastita dallo scenario ufficiale per il medesimo lasso temporale gode di discreta affidabilità.

Se ci spingiamo oltre e analizziamo l'andamento delle due linee all'inizio della settimana prossima, notiamo che lo scenario ufficiale schizza letteralmente verso l'alto rispetto ad una media che invece si mantiene molto piu bassa.