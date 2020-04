MODELLO EUROPEO: alta pressione in vista, ma con molte INSIDIE

La rimonta africana paventata da giorni potrebbe avere vita corta ed essere insidiata prima da est, poi da ovest. Il parere del modello europeo sembra non avere dubbi sulla non longevità della struttura stabilizzante sul Mediterraneo.

In questa sede prenderemo in considerazione la MEDIA DEGLI SCENARI del modello nostrano, in quanto la corsa ufficiale di stamattina ci sembra molto confusa e poco attendibile.

Iniziamo dalla giornata di lunedi 4 maggio; questa la situazione sinottica prevista:

Il promontorio africano sarà in piena azione sul Mediterraneo occidentale. L'Italia si troverà sul bordo orientale della struttura stabilizzante e presenterà infiltrazioni di aria più fresca da nord-ovest (frecce blu).

In altre parole, il tempo sarà buono, ma non eccessivamente caldo; inoltre nelle aree interne del centro sarà probabile qualche piovasco o temporale specie nel pomeriggio e nelle prime ore della sera.

A metà della settimana prossima, il promontorio anticiclonico sarà ancora in piedi, ma insidiato sia da ovest che da est. Ecco la mappa sinottica attesa per giovedi 7 maggio:

Rispetto alla mappa precedente, notiamo una lieve attenuazione della pulsazione anticiclonica africana, che sarà ancora in grado di garantire il bel tempo sull'Italia e sul Mediterraneo.

Da notate, sulla sinistra dell'immagine, la percussione delle correnti occidentali che entro la fine della settimana dovrebbe "risolvere" il promontorio africano a favore di una circolazione occidentale nuovamente più fluida.

La mappa prevista per sabato 9 maggio mostra infatti la dipartita dell'alta pressione per merito di correnti occidentali instabili:

In altre parole, sull'Italia tornerebbero le piogge in un contesto termico decisamente più fresco e ventoso.

