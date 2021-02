Modello CANADESE: dopo l'alta pressione IL FREDDO! Ma è attendibile?

Sembra ormai assodato che il super anticiclone che ci accompagnerà durante questa settimana con un anticipo di primavera da nord a sud, inizierà a cedere nei primi giorni di marzo. Si tratterà di un cedimento lento, che in un secondo momento potrebbe anche determinare un'infilata fredda da est verso la nostra Penisola.

Non dobbiamo dimenticare che il freddo sui comparti più orientali del Continente e sulla vicina Russia risulta ancora ben piazzato. Qualora dovesse instaurarsi una sinottica orientale sul nostro Paese è possibile che parte di quel lago gelido possa raggiungere i nostri comparti. Questa tesi è avvalorata dallo scenario ufficiale del modello americano e canadese, mentre è un po' snobbata dall'elaborato europeo e dalle rispettive medie.

Ecco cosa prevede questa mattina lo scenario ufficiale del modello canadese per venerdi 5 marzo:

Dicevamo di un'eventuale infilata di correnti fredde orientali verso l'Europa centrale e l'Italia. In modello canadese questa mattina opta per un'ondata di freddo abbastanza intensa sull'Europa centro-settentrionale, ma con interessamento marginale anche del settentrione, dove arriverebbero isoterme alla medesima quota comprese -3 e -5°.

Si tratta ovviamente di ipotesi piuttosto lontane che al momento hanno bassa affidabilità.

A mettere i bastoni tra le ruote a questa evoluzione abbiamo sia il modello europeo che la stessa media CMC del modello canadese:

Come vedete, nella media termica canadese per il medesimo giorno, venerdi 5 marzo, non compare nessuna ondata di freddo, in linea con quanto ipotizzato dal modello europeo.

Di conseguenza, le possibilità di realizzo di un'ondata fredda post-alta pressione sono al momento BASSE e valutabili attorno al 25%.

