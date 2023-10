Modello canadese: al nord anomalo FREDDO INVERNALE e al centro-sud PIOGGE INTENSE e RIPETUTE

Fra tutte le emissioni modellistiche odierne è sicuramente quella più singolare, perchè spinge il freddo da est a rientrare su parte della nostra Penisola, entro venerdì 20 o sabato 21, un freddo invernale che coinvolgerebbe il settentrione e medio Adriatico.

Qui le temperature previste proprio all'alba di sabato 21 ottobre a 1500m:

Una configurazione del genere lascerebbe a secco il nord ma andrebbe a determinare precipitazioni abbondanti lungo la linea di contrasto tra masse d'aria di origine diversa, cioè al centro e al sud e in un contesto simile arriverebbero le prime nevicate abbondanti sull'Appennino centrale sin verso gli 800m, come vediamo dal quadro barico qui sotto:

La posizione dell'anticiclone sembra il punto di forza di questo progetto, mentre la quantità di aria fredda che potrebbe rientrare da est sull'Italia rimane oggetto di discussione. In ogni caso potrebbe facilmente trattarsi di un afflusso temporaneo, tale per cui nella fase precedente (17-18 ottobre) e successiva (21-23 ottobre) anche il nord potrebbe ricevere precipitazioni rilevanti, in parte anche nevose sulle Alpi sino a quote interessanti per il periodo.

Ma cosa dice la media degli scenari del modello stesso per il periodo in oggetto? Vede l'aria fredda effettivamente ad un passo dall'Italia, ma non in grado di sfondare così come la vede l'emissione ufficiale del modello, ecco la carta prevista per sabato 21 ottobre; tuttavia trattandosi di una media non possiamo certo definire trascurabile uno scenario del genere:

Quanto al quadro barico seguita chiaramente a risultare "incerta" la situazione tra giovedì 18 e sabato 21. Infatti anche la media non chiarisce esattamente chi riceverà le maggiori precipitazioni in quanto sembra quasi troppo importante la spinta del freddo rispetto a quello delle depressioni in arrivo dall'Atlantico e mancherebbe l'interazione per dar vita a quel cocktail necessario a far piovere intensamente e su molte regioni:

RIASSUMENDO: è il tormentone di ogni autunno. Le perturbazioni atlantiche che seguitano a non entrare franche nel Mediterraneo, o per un motivo o per un altro, quadri barici complessi che finiscono per far perdere giorni preziosi all'autunno e alle sue piogge, rimandando le piogge o circoscrivendole solo su determinate aree. Una situazione che insomma si deve sbloccare. Siamo però fiduciosi che altri modelli, come l'americano e l'europeo, indicando la strada piovosa che emerge oggi dalle loro emissioni, ci abbiano finalmente visto giusto.