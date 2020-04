MODELLO AMERICANO: si potrebbe riaprire il rubinetto della PIOGGIA la prossima settimana?

Il modello americano questa mattina è abbastanza ottimista in chiave piovosa per il prossimo futuro, segnatamente al nord e il centro (Sardegna compresa).

La prossima settimana un flusso di correnti umide meridionali potrebbe interagire con aria più fredda in arrivo dall'est europeo; ciò darebbe adito a piogge sparse al centro-nord, addirittura con accumuli di tutto rispetto al nord-ovest.

Come al solito non c'è collimazione tra gli elaborati in merito a questa tesi; di conseguenza il tutto dovrà essere ampiamente confermato con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nei prossimi 10 GIORNI secondo il MODELLO AMERICANO:

Sul settore di nord-ovest si potrebbero superare i 100mm a ridosso dei settori alpini. Buone le piogge sul resto del nord (30-50mm) e sull'alta Toscana.

Secondo l'elaborato pioverà anche al centro anche se non in maniera abbondante, specie tra Toscana, Umbria e Marche; ancora a secco (o con piogge irrisorie) le regioni meridionali e la Sicilia.