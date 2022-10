Modello americano: rapida PERTURBAZIONE nei primi giorni di novembre

Le piogge potrebbero ben presto tornare a bagnare l'Italia, a cominciare proprio dal nord proprio non riesce a venir fuori dalla pesante crisi idrica presente ormai da oltre sei mesi. La continua persistenza dell'anticiclone africano, destinato ad avvolgere l'Italia almeno fino al 1 novembre, non fa altro che allontanare le perturbazioni ed alimentare la siccità, in ogni angolo d'Italia.

Qualcosa, fortunatamente, comincia a muoversi per i primi giorni di novembre: l'ipotesi paventata dal modello americano negli ultimi giorni sta trovando nuove conferme, il che dimostrano che non si tratta di un'ipotesi del tutto campata in aria. L'aggiornamento pomeridiano del modello GFS ripropone il transito di una rapida perturbazione atlantica nei primi giorni di novembre, in particolare tra 2 e 5 novembre, in grado di regalare piogge su tante regioni da nord a sud.

Tale perturbazione porterebbe le prime preziose piogge sulle regioni settentrionali tra la sera di martedì 1 e mercoledì 2 novembre. A seguire potrebbe svilupparsi una depressione mediterranea ricca di instabilità e tempo perturbato anche sulle regioni nordorientali, al centro ed infine al sud. Ne conseguirebbe, ovviamente, anche un repentino calo delle temperature entro valori più consoni al periodo.

Le precipitazioni previste dal modello americano fino al 5 novembre appaiono abbastanza diffuse, seppur senza accumuli di grande rilievo. Come approccio verso un periodo più instabile e autunnale sarebbe decisamente l'ideale, tuttavia il prosieguo della prima decade di novembre resta molto incerto e non è escluso un pronto ritorno dell'alta pressione.