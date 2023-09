Modello americano: pessime notizie sull'ondata di caldo

Non ci sono buone notizie negli aggiornamenti serali dei principali centri di calcolo sul proseguimento di questa ondata di caldo fuori stagione in atto su gran parte dell'Europa centro-occidentale.

Per il momento, l'Italia è risparmiata da questa ondata di caldo significativa che sta fortemente colpendo il Centro Europa, tra Germania, Francia e Gran Bretagna, dove si registrano anomalie di temperatura anche oltre i 12-14°C rispetto alle medie. Indubbiamente, ciò è merito del ciclone situato sul Mar Ionio, che continua a richiamare correnti fresche dai Balcani, riuscendo a tenere a distanza la calura nordafricana.

E, nonostante questo, stiamo assistendo a temperature pienamente estive, soprattutto al centro e al Nord, dove si toccano i 30-32°C. Tuttavia, l'azione di questo ciclone Ionico cesserà totalmente già da sabato. Di conseguenza, l'alta pressione che al momento si trova più a ovest sull'Europa centro-occidentale tenderà a espandersi verso est, fino ad inglobare tutta l'Italia da nord a sud.

Questo darà inizio a una fase stabile e ancor più calda per lo stivale, con temperature a tratti superiori di almeno 5 o 7°C rispetto alle medie tipiche del periodo. La seconda decade di settembre si rivelerà molto stabile, soprattutto tra il 10 e il 17 settembre, secondo l'aggiornamento serale del modello americano GFS:

L'Anticiclone ad Omega, che ora sovrasta l'Europa, continuerà a stazionare sul vecchio continente e rischia seriamente di influenzare anche i prossimi 10 giorni, garantendo tempo molto stabile e tenendo le perturbazioni a grande distanza dal Mediterraneo. Le uniche due aree di bassa pressione persistenti saranno quelle alla base dell'Anticiclone: una situata sull'Atlantico orientale e l'altra sul Mediterraneo orientale. Una configurazione barica di questo tipo è molto resistente nel breve termine e potrebbe persistere anche per più di due settimane, come riportato in letteratura.

Sono eloquenti le anomalie termiche previste tra l'11 e il 16 settembre. Possiamo notare temperature superiori di ben 6°C alle medie del periodo su un arco di 5 giorni, soprattutto sul centro-sud:

Anomalie presenti anche al Nord con valori di ben 5°C oltre le medie. Si tratta di valori elevati per settembre, indicando giornate calde, con temperature massime che potrebbero raggiungere i 32-33°C nei settori interni.