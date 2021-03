Modello americano: NEVE e GELO sul finire della seconda decade di marzo?

La retrogressione fredda che non ti aspetti! Ecco cosa prevede il modello americano questa mattina nella sua corsa ufficiale per giovedi 18 marzo:

La mitezza potrebbe puntare addirittura verso l'Islanda, scaraventando addosso all'Italia una cospicua massa fredda con isoterme a 1500 metri attorno a -8/-10°.

Non è la prima volta che la natura si addolcisce in maniera quasi melensa tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo, per poi soffiare verso il Bel Paese neve e gelo, arrecando inevitabili danni alle colture.

Quanto è probabile questa ondata di freddo sull'Italia? A tal proposito, analizziamo il quadro delle probabilità di avere isoterme a 1500 metri inferiori a -5° nel periodo suddetto, ovvero nella gornata di giovedi 18 marzo:

Fortunatamente notiamo una probabilità MOLTO BASSA che questo evento possa accadere; non si supera difatti il 20% che questa isoterma possa raggiungere parte del nord e il versante adriatico. Addirittura sul Tirreno, il nord-ovest e la Sicilia la probabilità viene giudicata praticamente NULLA.

Anche la media termica di tutti gli scenari del modello americano imbastita questa mattina per il medesimo giorno (giovedi 18 marzo) non mostra ondate di freddo significative sull'Italia:

MORALE: i coltivatori e chi possiede piante da frutto può stare sufficientemente tranquillo. La probabilità che un'ondata di freddo come quella contemplata dallo scenario ufficiale questa mattina è MOLTO BASSA; è probabile che al prossimo aggiornamento, il tutto venga molto edulcorato o addirittura rimosso.

