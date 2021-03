Modello americano: FREDDO e NEVE a bassa quota la prossima settimana

Il modello americano questa mattina va giù duro in merito all'ondata fredda che potrebbe interessare l'Italia la settimana prossima.

A partire da mercoledi 17 marzo, l'alta pressione potrebbe coricarsi sull'Europa settentrionale, facendo affluire correnti molto fredde dai quadranti orientali verso l'Europa centrale e l'Italia. Il Mediterraneo, che è un mare caldo, probabilmente risponderà con la creazione di depressioni che potrebbero determinare neve a bassa quota specie al nord e al centro.

Cosa potrebbe succedere in sostanza? La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di giovedi 18 marzo, secondo il modello americano:

Ad eccezione della Sicilia centro-meridionale e la punta estrema della Calabria, il resto d'Italia avrà isoterme alla medesima quota inferiori o attorno allo zero. Spiccano i -4°/-5° a 1500 metri sull'Emilia Romagna, il basso Piemonte e le Marche, un valore davvero basso per la fine di marzo.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco cosa prevede il modello americano sempre per giovedi 18 marzo:

Notiamo un tempo molto instabile sull'Italia con precipitazioni a macchia di leopardo. Da segnalare però la quota neve molto bassa al nord e sul medio Adriatico, valutata al momento sui 300-400 metri.

Anche sul resto d'Italia, ad eccezione della Sicilia, la neve potrebbe farsi vedere a quote relativamente basse o quantomeno sotto i 1000 metri.

Si tratta ovviamente di ipotesi in quanto ancora non si conosce l'esatta ubicazione degli eventuali minimi depressionari in grado di condizionare il tempo nei vari settori italiani. L'attendibilità di questa mappa è comunque media, attorno al 50%.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località