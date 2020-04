Modello americano: forte MALTEMPO in terza decade?

Vi presentiamo subito il "piatto forte" del giorno, ovvero l'intenso peggioramento del tempo che il modello americano contempla questa mattina nel suo scenario ufficiale tra lunedi 20 e martedi 21 aprile:

Tralasciando un attimo la distanza temporale e la precaria affidabilità dello scenario medesimo, ci teniamo a rimarcare che una situazione del genere garantirebbe tanta benedetta pioggia sull'Italia. Le precipitazioni sarebbero inoltre ben distribuite lungo lo Stivale Italico con pochissime aree che resterebbero a secco.

Il problema fondamentale è sempre lo stesso, quello che accompagna ormai dal mese di dicembre, salvo brevi e fugaci interruzioni: levare l'alta pressione dal Mediterraneo e l'Europa centrale.

Guardate dove verrebbe spedito l'anticiclone! Alle latitudini dell'Islanda. In questo modo l'aria fredda avrebbe campo libero per scendere sul Mediterraneo occidentale attivando le piovose depressioni tipiche della primavera.

La media degli scenari del modello americano è d'accordo con questa evoluzione? Abbastanza! Ecco la mappa inerente al medesimo lasso temporale, ovvero l'inizio della terza decade di aprile:

La volontà di spostare l'alta pressione in Atlantico sembra esserci anche nella media. E' una cosa molto importante perchè significa che lo scenario ufficiale del modello americano imbastito questa mattina potrebbe non essere campato in aria.

Aspettiamoci molte oscillazioni e tentennamenti da parte delle mappe nei prossimi giorni, ma la speranza di far cambiare le cose appare al momento come la classica luce in fondo al tunnel. Vedremo...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località