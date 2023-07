Modello americano: avvio di Agosto con altri violenti temporali?

L'intensa ondata di calore sta per terminare, dopo aver predominato per circa tre settimane. Questo martedì, l'episodio di calore estremo darà il suo ultimo colpo al Sud, paradossalmente regalando la giornata probabilmente più torrida dell'intera stagione.

Nel frattempo, aria più fresca di origine atlantica farà il suo ingresso al nord, generando nuovi temporali, alcuni dei quali potrebbero essere abbastanza intensi. Sarà questa stessa aria fresca a diffondersi in tutta l'Italia nel corso del mercoledì, riuscendo nel difficile compito di eliminare l'insopportabile calore.

Le temperature torneranno in media coi valori del periodo in questi ultimi giorni di Luglio, pertanto torneremo a respirare aria più fresca di notte e caldo nella norma di giorno, esattamente come dovrebbe essere in Estate alle nostre latitudini.

Ma questo improvviso sblocco della situazione potrebbe avere conseguenze anche nei primi giorni di Agosto! Il modello americano GFS propone una nuova incursione fresca nei primissimi giorni di Agosto, l'ultimo mese dell'Estate meteorologica.

Una saccatura fresca nord atlantica potrebbe scivolare con facilità sul Mediterraneo, per poi isolarsi sull'Italia dove garantirebbe diverse giornate molto instabili e con temperature gradevoli, a tratti anche molto fresche al nord.

Eloquenti le temperature previste tra 1 e 2 Agosto dal modello GFS (si tratta delle temperature a 850 hpa, circa 1500 metri). Il flusso fresco avvolgerebbe gran parte del centro e del nord ed infine anche il sud dopo un temporaneo aumento termico.

Anche la media degli scenari del modello americano concorda con questa tendenza. Nei primi giorni di Agosto, infatti, si può osservare un'anomalia negativa (in azzurro) a livello di pressione. Questo significa che sarà più probabile assistere ad incursioni fresche e instabili anziché forti e caldi anticicloni.