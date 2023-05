Modello americano: anche Giugno e l'Estate partono male!

Ad un finale di Primavera incerto e a tratti turbolento rischia di far seguito un inizio d'Estate altrettanto inaffidabile. La breve fase calda prevista attorno alla Festa della Repubblica potrebbe non bastare per parlare di "esordio positivo" della bella stagione. Al contrario, c'è il serio rischio di imbattersi in nuove perturbazioni e forti temporali da nord a sud.

È eloquente l'aggiornamento del modello americano GFS, il quale mostra scenari decisamente pessimi per l'Italia in vista della prima decade di GIugno, la prima dell'Estate meteorologica. Dopo l'improvvisa sferzata temporalesca prevista tra il finire di Maggio e il 1° Giugno, potrebbe esserci una momentanea ripresa dell'alta pressione tra la Festa della Repubblica e il 3 Giugno. Nulla di eccezionale: non si tratterà di caldo eccessivo e persistente.

Subito dopo questa breve dase stabile ecco che l'anticiclone rischia di farsi nuovamente da parte. Le correnti più fresche alle alte quote potrebbero riprendere possesso del Mediterraneo, alimentando occasioni instabili a più riprese tra 4 e 7 Giugno. Non si prevedono, al momento, perturbazioni organizzate bensì tante note instabili sparse soprattutto tra le ore pomeridiane e serali.

Ma la simulazione modellistica riserva altre sorprese: tra 8 e 10 Giugno spuntano perturbazioni atlantiche maggiormente organizzate, che rischiano di lambire l'Italia a suon di nubi, piogge e temporali. Uno scenario che avrebbe decisamente poco a che fare con il primo mese dell'Estate!

Non si tratta di soluzioni così improbabili. Anche la media degli scenari del modello americano non è molto propenso a mostrarci anticicloni duraturi e portatori di stabilità. Al contrario, l'anticiclone è costantemente rintanato sul nord Africa per gran parte della prima decade di Giugno, segno che l'Italia rischia di fare i conti più spesso con incursioni fresche che con avvezioni calde.