Modello americano: altra sferzata fresca con forti temporali nei primi giorni di Agosto

Le temperature sono scese ovunque per merito dei venti settentrionali, ponendo fine ad una delle più forti ondate di caldo degli ultimi decenni. Fino al 28 Luglio sperimenteremo una fase estiva decisamente più temperata, con giornate moderatamente calde e notti rinfrescanti e piacevoli.

Ma Agosto seguirà questa tendenza alla temperanza o ci riserverà nuove intense ondate di calore? Dopo questa rapida discesa delle temperature, l'anticiclone delle Azzorre, da tempo assente, si farà rivedere, benché in parte influenzato dal forte calore dell'Africa nord-occidentale. Pertanto, nonostante l'avanzata dell'alta pressione dall'Atlantico verso l'Italia, riuscirà a veicolare aria più calda (prevalentemente al sud) tra sabato e domenica. Ciò non implica che avremo un caldo torrido come quello recentemente patito, sia chiaro: le temperature massime di sabato e domenica potrebbero raggiungere i 35-37°C nelle zone interne del sud e delle isole più grandi.

All'arrivo di Agosto, potremmo ritrovare periodi più vivaci e vari, similmente a quanto avvenuto nel mese di Giugno. Certo, l'ardente calore africano non svanirà e rimarrà in attesa, pronto a irrompere sull'Italia al minimo cambio di vento. Ma al momento sembra che tale rischio non debba manifestarsi, almeno nella prima decade di Agosto.

Nell'aggiornamento serale del centro americano GFS prende sempre più piede l''ipotesi di un nuovo affondo fresco nord-atlantico particolarmente turbolento. Una massa d'aria fresca potrebbe attraversare il nord tra 3 e 4 Agosto, dove scatenerebbe temporali intensi e grandinate. A seguire l'aria fresca potrebbe dilagare sul resto d'Italia.

Insomma il caldo estremo per il momento non si ripresenterà in Italia. Le temperature, infatti, potrebbero assestarsi attorno alle medie del periodo su tutta Italia nei primi 5 giorni di Agosto: