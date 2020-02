MITEZZA: tra domenica e lunedi si punterà ai 20° su alcune regioni

Dopo il veloce disturbo che interesserà l'Italia nelle prossime 24-36 ore, l'alta pressione è prevista tornare in pompa magna su di noi tra il week-end ed i primi giorni della settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione sinottica prevista nelle ore centrali di domenica 23 febbraio:

Ecco l'anticiclone gravido di aria mite che incomberà sull'Italia e sui Paesi mediterranei. Sarà la mossa che metterà l'inverno definitivamente in soffitta dopo oltre due mesi di umiliazioni pressochè continue. In altre parole, stiamo per chiudere una delle stagioni "fredde" piu squallide dell'ultima storia recente.

L'apice della mitezza (o meglio uno dei tanti apici che hanno caratterizzato questa stagione) lo avremo nella giornata di lunedi 24 febbraio.

La prima mappa mostra le temperature a livello del suolo previste per le ore centrali di domenica 23 febbraio:

Si prevedono 18° sul Piemonte e sulla Lucania, 17° sul resto della Valpadana, il medio Adriatico e la Sardegna meridionale. La mitezza sarà padrona anche del resto d'Italia con valori diffusamente sopra i 15°.

La giornata più mite dovrebbe essere però lunedi 24 febbraio. Ecco le temperature al suolo previste attorno alle ore 14 in Italia:

Segnaliamo 22° in Piemonte, 21° sulla Lucania, 20° su molte aree della Pianura Padana, sulla Puglia e in Sicilia, 18-19° lungo il versante adriatico e sulla Campania.

