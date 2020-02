Milano: l'inquinamento crolla ai minimi, migliora la qualità dell'aria

Finalmente si torna a respirare aria più pulita a Milano, una delle città più inquinate non solo del nord Italia ma anche di gran parte dell'Europa. Nelle ultime 48 ore le concentrazioni di polveri sottili sono letteralmente crollate portandosi attorno ai 13.8 µg/m³, ponendosi molto sotto la media la quale è fissata attorno ai 50 microgrammi per metro cubo.

Aria dunque nettamente più pulita in pochissimo tempo. Quale il motivo? Semplicemente il forte vento giunto negli ultimi giorni, capace di ripulire totalmente Milano e buona parte della pianura Padana.



Le raffiche intense giunte dall'arco alpino, a tratti superiori ai 70 km/h, hanno apportato un netto ricambio d'aria come non lo si vedeva da alcuni mesi. Un miglioramento della qualità dell'aria davvero tanto atteso dopo un lungo periodo di alta pressione che aveva causato elevati tassi d'inquinamento.Nei prossimi giorni dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!