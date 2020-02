MeteoLive week-end: un po' di PIOGGIA attesa su alcune regioni

Tra sabato 29 e le prime ore di domenica 1° marzo il tempo sul nostro Paese verrà condizionato dal rapido passaggio di un fronte in arrivo da ovest, che darà luogo a qualche debole precipitazione, che solo localmente potrà risultare moderata.



Il letto delle correnti nel quale si muoverà il corpo nuvoloso risulterà prevalentemente occidentale con una temporanea piega sud occidentale che favorirà dunque una maggiore instabilità, anche laddove il flusso da ovest non impatterà direttamente contro i rilievi.



Il richiamo di aria umida interverrà già nella mattinata di sabato sul nord-ovest, per poi propagarsi rapidamente al nord-est e soprattutto alle regioni centrali tirreniche; saranno peraltro proprio Toscana e Liguria di Levante a ricevere gli apporti pluviometrici più consistenti, seguiti a ruota da Triveneto, Umbria e Lazio.



Già nella mattinata di domenica 1 al nord-ovest interverranno ampie schiarite, che nel pomeriggio si estenderanno anche al resto del Paese, anche se persisterà della nuvolaglia lungo il Tirreno.



Vediamo come il modello europeo descrive la sequenza precipitativa, si parte con la sommatoria dei fenomeni nella mattinata di sabato 29:

Ecco i fenomeni attesi nel pomeriggio di sabato 29 febbraio sempre secondo il modello europeo:

Ed ecco quelli attesi nella serata e nella notte su domenica 1° marzo, laddove si notano proprio i fenomeni più rilevanti su Spezzino, Garfagnana e Lunigiana:

Nella mattinata di domenica 1° marzo si notano ormai le precipitazioni concentrate sull'estremo nord-est e lungo le regioni centrali tirreniche; nel pomeriggio dovrebbe seguire un generale esaurimento dei fenomeni. Le temperature risulteranno relativamente miti e le eventuali nevicate sulle Alpi si registreranno solo a partire dai 1100-1300m, anche più in alto in Appennino.