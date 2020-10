MeteoLive SUD: depressione sul mar Ionio, ancora rovesci sulle regioni estreme

Risveglio decisamente autunnale questa mattina sulle regioni meridionali, ancora avvolte dalle nubi e localmente anche dalle piogge.



Questi sono gli effetti di una depressione nata nel mar Ionio nelle ultime ore, alimentata dall'aria più fredda che ha attraversato l'Italia nelle scorse 24 ore.



METEO 28 OTTOBRE 2020 | La depressione si muove lentamente verso la Grecia, per cui non avrà particolari effetti sulle nostre regioni. Le nubi persisteranno per quasi tutta la giornata al sud, soprattutto su Salento e Calabria, mentre avremo ampie schiarite su Sicilia, Campania.



Possibilità di piogge diffuse e localmente intense su crotonese, catanzarese, cosentino, leccese, brindisino. Piogge più sparse e deboli su barese, Gargano, materano, vibonese e reggino.

Dalla sera migliora gradualmente su tutto il sud.