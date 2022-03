Meteo week-end: si conferma il ritorno della PIOGGIA e della NEVE su almeno 3 regioni!

Fine settimana ovunque più freddo, specie domenica, ma con precipitazioni relegate essenzialmente alla Sardegna oltre alle regioni centro-meridionali. Il settentrione e il Tirreno non avranno fenomeni, con ulteriore aggravamento dei problemi di siccità già presenti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 19 marzo:

In evidenza i rovesci sulla Sardegna, specie i settori orientali. Rovesci probabili anche tra la Sicilia orientale, la Calabria Ionica e il Golfo di Taranto. Qualche nevicata sarà possibile sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri e tra Abruzzo e Molise sopra i 1000-1200 metri, per il resto tempo asciutto, ma con temperature in calo.

Questo invece è il tempo previsto per domenica 20 marzo:

Correnti fredde da nord-est in piena azione sull'Italia. Qualche nevicata sulle Alpi sopra i 400-600 metri. Deboli nevicate anche tra Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Calabria sopra i 600-700 metri, 900 metri sulla Sicilia. Ancora rovesci sulla Sardegna con neve solo oltre i 1000 metri, per il resto tempo asciutto, ma con temperature in ulteriore calo e clima ventoso.

