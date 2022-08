Meteo week-end: la perturbazione si allontana, fra sole e qualche locale acquazzone specie sui monti

La perturbazione di origine nord-atlantica che ha portato forte maltempo nella giornata di ieri e nelle ultime ore è destinata ad allontanarsi progressivamente verso est e nel week-end la pressione sarà nuovamente in aumento sulla nostra penisola.

Dopo i nubifragi e purtroppo i gravi danni che hanno interessato soprattutto il centro-nord, il fine settimana trascorrerà all'insegna di un tempo molto più tranquillo e stabile. Aria più fresca affluirà su tutta la penisola e porterà un netto calo delle temperature anche al Sud (con venti spesso tesi di maestrale, specie sulle coste) dopo il caldo asfissiante di queste ore.

In un contesto generalmente stabile però, riscontreremo ancora qualche disturbo sulle regioni adriatiche e meridionali per effetto proprio di correnti più fresche che scorreranno sul bordo orientale dell'anticiclone, il quale garantirà maggiore stabilità invece sul centro-nord Italia, con tanto sole.

Sabato 20 Agosto, i fenomeni, sotto forma di temporali e acquazzoni anche forti, interesseranno principalmente i settori montuosi dell'Appennino centro-meridionale, specie Abruzzo, Molise, Basilicata, l'area ionica della Puglia e la Calabria. Occasionalmente qualche rovescio pomeridiano potrà toccare anche le Alpi, in particolare quelle di Nord-Est.

Nella giornata di Domenica 21 i fenomeni saranno ancora più sporadici e localizzati, interessando principalmente le aree appenniniche del versante tirrenico centro-meridionale, quindi Lazio, Campania e Calabria. Locali temporali pomeridiani anche sull'Appennino tosco-emiliano. Per il resto tempo stabile e tanto sole.

Il caldo sarà moderato e tutto sommato gradevole su tutta la penisola, con temperature diurne che si assesteranno sui 28-32 gradi, dunque senza gli eccessi e l'elevata umidità degli ultimi giorni.