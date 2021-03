Meteo week-end, irrompe una nuova perturbazione sul finire della settimana

Week-end dai due volti grazie a rapide ondate di maltempo. Sabato complessivamente stabile, domenica con la pioggia su molte regioni? Le previsioni meteo.

Il tempo sta rapidamente migliorando su tutta Italia dopo le piogge delle scorse ore che hanno bagnato principalmente le regioni centro-meridionali. L'alta pressione è in momentaneo rinforzo su tutta la penisola ma già da venerdì tornerà a regredire con effetti importanti sul prosieguo del mese di marzo.

A partire da week-end, infatti, l'Italia tornerà a vivere condizioni meteo spiccatamente invernali con freddo crescente e nevicate a quote via via sempre più basse, soprattutto dopo il 16-17 marzo.

La perturbazione attesa questo week-end, tra il 13 e 14 marzo, sarà di origine nord Atlantica e non particolarmente fredda, ma sarà determinante nell'aprire la strada a nuove successive perturbazioni di origine artica.

MALTEMPO VENERDI' E DOMENICA | Nella giornata di venerdì 12 il tempo peggiorerà rapidamente su nord-est, Liguria e Toscana ma i fenomeni saranno davvero molto rapidi e cesseranno già nel corso della giornata. Sul resto d'Italia avremo solo un po' di nubi senza particolari fenomeni.

Sabato 13 tempo nel complesso stabile su tutta Italia, sebbene non mancheranno annuvolamenti sulle regioni tirreniche e al nord. Dalla sera di sabato il tempo tornerà a peggiorare sul nord-ovest per l'arrivo di una nuova perturbazione ben più intensa di quella che scorrerà venerdì.

Questa ultima perturbazione della settimana porterà fenomeni diffusi, nella giornata di domenica 14, su gran parte del nord (specie sul nord-est) e a seguire anche sulle regioni centrali. Avremo piogge diffuse e neve solo in montagna. generalmente oltre i 900-1000 metri. Andrà meglio solo al sud dove avremo sprazzi di Sole e si respirerà ancora aria mite. Tuttavia il maltempo è destinato ad invadere anche il Meridione ad inizio prossima settimana.

I giorni seguenti saranno probabilmente caratterizzati da una serie di perturbazioni artiche che faranno crollare le temperature e riporteranno la neve a quote sempre più basse.