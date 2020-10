Meteo week-end: il passaggio perturbato di sabato, la recrudescenza di domenica pomeriggio

Dopo un venerdì 2 con diluvi assortiti su diverse aree montane e pedemontane del nord, l'arrivo del fronte vero e proprio, atteso per le prime ore di sabato 3, consegnerà al settentrione e alle regioni centrali tirreniche un passaggio temporalesco diffuso ed intenso, come mostra la mappa del nostro modello prevista tra la tarda nottata e le prime ore del mattino, quando i fenomeni colpiranno in modo vistoso soprattutto Liguria, Lombardia ed alto Piemonte, ma con l'obiettivo di traslare rapidamente verso levante:

Infatti nelle successive 12 ore ritroveremo i fenomeni distribuiti sul nord-est e le regioni centrali tirreniche, mentre sul nord-ovest si faranno strada confortanti schiarite, con i picchi di pioggia ormai relegati sul Friuli, da notare l'assenza di fenomeni su Abruzzo (sottovento) e sul meridione (salvo rovesci su nord Campania) che si troverà ai margini dell'area perturbata e soggetto a temperature estive:

Domenica 4 aria fresca di origine atlantica sfonderà nel Mediterraneo proponendo il passaggio di un altro impulso instabile tra nord e centro, segnatamente tra il pomeriggio e la notte su lunedì, come si evince dalle mappe qui sotto, un po' ai margini il Piemonte, il Ponente ligure e sottovento il medio Adriatico, perché si tratterà ancora di un flusso di correnti sud occidentali, che coinvolgono soprattutto le zone sopravento:

TEMPERATURE: dopo un sabato "bollente" per la stagione al sud e anche su parte del centro sino all'arrivo dei temporali, la domenica risulterà estiva solo all'estremo sud, mentre procedendo verso nord i valori diverranno decisamente più freschi, al nord risulteranno anche di qualche grado inferiori alla media stagionale.