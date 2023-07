Meteo week-end: il CALDO inizia a far sul serio su tutta Italia, guardate che temperature!

Nel prosieguo di settimana osserveremo importanti cambiamenti del tempo in Italia, come del resto siamo stati abituati negli ultimi mesi. In pochi giorni passeremo da condizioni meteo instabili e turbolente (perlopiù al nord) a condizioni di stabilità e caldo via via sempre più intenso.

I temporali, le piogge e le grandinate saranno più presenti tra mercoledì e giovedì, come visto in questo articolo, poi a partire da venerdì il tempo comincerà a migliorare rapidamente ed anche le temperature inizieranno a puntare verso l'alto con più facilità.

Tutto merito dell'alta pressione nord-africana che proprio da venerdì inizierà ad espandersi con più decisione verso l'Italia, apportando masse d'aria più calde sub-tropicali, provenienti dall'Algeria.

Sabato e domenica saranno senza dubbio le due giornate più calde di questa settimana, ma saremo solo nelle prime battute della seconda intensa ondata di caldo dell'Estate!

Nonostante ciò, già nella giornata di sabato potremo registrare temperature di tutto rispetto. Di seguito le massime previste l'8 Luglio!

Si notano picchi di 36-37°C sulle isole maggiori e valori fino a 33-34°C nelle zone interne del lato tirrenico.

Domenica il caldo si intensificherà ulteriormente e le temperature massime lambiranno i 38-39°C nei settori interni di Sardegna e Sicilia. Fino a 35-36°C in Toscana e a sprazzi in Val Padana. In questo frangente potremo già parlare di caldo intenso e anomalo, con temperature di almeno 5-8°C al di sopra delle medie del periodo sui settori tirrenici, al nord e sulle isole maggiori.

Andrà leggermente meglio sul versante adriatico e parte del sud grazie a residui venti settentrionali che smorzeranno la calura sub-tropicale.