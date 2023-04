Meteo WEEK-END: grandi cambiamenti in poche ore

Sarà un week-end decisamente turbolento e contraddistinto da improvvisi cambiamenti del tempo su gran parte d'Italia. In poche ore l'anticiclone africano sarà spazzato via da correnti più fresche nord-atlantiche che riporteranno piogge e temporali a cominciare proprio dal nord Italia!

Sarà solo l'antipasto per un avvio di Maggio ancor più perturbato su gran parte della penisola, come vi abbiamo informato in questo articolo. L'aria fresca scaverà una depressione nell'alto Tirreno che dispenserà rovesci e temporali su buona parte della penisola. Oltre tutto tale depressione resterà intrappolata nel Mediterraneo almeno fino al 3-4 Maggio.

Ma ora concentriamoci sul week-end!

SABATO 29 - Giornata stabile specie al mattino con clima molto mite e a tratti caldo. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al nord e possibili rovesci o temporali specie su Alpi e Prealpi. Isolati fenomeni in transito anche su Marche, Abruzzo, Molise.

Le temperature saranno le più alte della settimana. Massime fino a 28-29°C in Sardegna, punte di 24-26°C in Val Padana. Clima molto mite!

DOMENICA 30 APRILE - Tempo in netto peggioramento su gran parte del nord. Rischio temporali localmente forti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Temporali pomeridiani e serali in formazione anche su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.