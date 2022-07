Meteo WEEK-END: grande CALDO o temporali?

Il caldo non molla e non mollerà la presa: ci troviamo al momento all'interno di una brevissima tregua dal caldo africano, ma le previsioni meteo per i prossimi giorni sono tutt'altro che favorevoli al fresco.

L'anticiclone africano tornerà ad essere protagonista nella scena mediterranea e favorirà non solo un repentino aumento delle temperature ma anche un ulteriore intensificazione della siccità (prevista ancora eccezionale come potete leggere qui).

Le temperature saliranno fino a 36-37°C tra giovedì e venerdì, ma anche il fine settimana si rivelerà piuttosto caldo da nord a sud.

L'anticiclone sarà particolarmente coriaceo e la pressione molto alta, andando così ad amplificare il fenomeno della subsidenza dell'aria: in pratica l'aria si muove dall'alto verso il basso, comprimendosi e riscaldandosi al suolo.

Questo effetto sarà più tangibile al nordovest, al centro e al sud durante il fine settimana: sarà facile imbattersi in temperature vicine ai 36-38°C nei settori interni a bassa quota.

Non mancherà, tuttavia, qualche nota instabile. In particolare ci riferiamo al nordest dove, nel corso della giornata di sabato, potrebbero manifestarsi isolati forti temporali sull'arco alpino, in estensione anche alle pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sia chiaro, non sarà nulla di esteso e in grado di contrastare la siccità dilagante.