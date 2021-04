Meteo week-end del Primo Maggio: dove pioverÃ  e dove ci sarÃ  il sole?

Cominciano le classiche lotte primaverili per il possesso della Penisola. Da un parte c'è un flusso di aria instabile che investe il nord e determina precipitazioni intermittenti a prevalente carattere di rovescio o temporale, mentre al centro tale flusso risulterà a tratti disturbato dalla risalita di aria calda dal nord Africa, che prevarrà al sud della Penisola, portando tempo asciutto con temperature elevate e anche un po' di sabbia del deserto in sospensione.



Al nord le precipitazioni insisteranno a tratti nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, mentre per domenica è atteso un netto miglioramento e un rialzo termico.



Al centro i rovesci potranno coinvolgere a tratti Toscana, Umbria, Lazio e solo marginalmente Marche, Abruzzo e Sardegna, ma su tutte le regioni saranno comunque le fasi caratterizzate da schiarite a prevalere.

Al sud non sono previste precipitazioni e le temperature massime potrebbero toccare i 27-28°C all'interno, molto meno sulle coste a causa del mare ancora fresco.

Qui una mappa termica prevista a 1500m per sabato 1° maggio dove si vede ancora la massa d'aria calda presente al sud ma in graduale evacuazione:

Vediamo adesso la sequenza precipitativa prevista tra giovedì 29 aprile e sabato primo maggio, si comincia con GIOVEDI, quando le precipitazioni potrebbero coinvolgere anche le regioni centrali, così come segnalato sopra:

Noteremo invece come tra VENERDI e SABATO i fenomeni si localizzino sulle regioni settentrionali, concedendo invece maggiori schiarite al centro e soprattutto al sud, che sperimenterà l'acme della fase calda.

DOMENICA 2 maggio: generale miglioramento al nord e al centro, ma soprattutto calo delle temperature al sud grazie alla rotazione dei venti dai quadranti occidentali e l'allontanamento della massa d'aria calda.