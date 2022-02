Meteo: week-end con tante nubi ma pochi fenomeni. FREDDO, pioggia e neve ad inizio settimana su alcune regioni

L'alta pressione sta vivendo una fase leggermente meno pimpante grazie all'intrusione di aria umida e instabile atlantica, come si evince anche dallo scatto satellitare. Tante nubi stanno invadendo la nostra penisola, in particolare al centro e al nord, ma le piogge sono quasi del tutto inesistenti considerando che ci troviamo pur sempre in un contesto anticiclonico.Qualche pioviggine potrebbe manifestarsi in giornata su Abruzzo e Molise, ma parliamo davvero di fenomeni di piccolissima entità. Cieli nuvolosi sul resto del centro e del lato tirrenico, ma senza fenomeni. Al nord le nubi su molte zone resisteranno fino a domenica mattina, dopodiché si diraderanno sotto i colpi del foehn.

INIZIO DI SETTIMANA FREDDO | È confermata l'irruzione artica che lambirà l'Italia tra lunedì e martedì e che coinvolgerà in modo diretto il medio-basso Adriatico ed il sud. Tra il pomeriggio e la sera di lunedì transiterà un fronte freddo proveniente dai Balcani che porterà piogge e acquazzoni su Abruzzo, Molise, Puglia e poi via via sul resto del sud. Durante il suo passaggio ci saranno nevicate in Appennino, fin sotto i 1000 metri.

Nel frattempo irromperà l'aria nettamente più fredda che farà scendere le temperature fin sotto le medie su tutto il centro ed il sud. Il calo termico sarà accompagnato da venti di tramontana burrascosi con raffiche superiori ai 70 km/h.

Tra la sera di lunedì e la notte di martedì è possibile l'arrivo di fiocchi di neve fino in collina (200-300 metri) su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Nulla di importante per il nord Italia: ancora una volta resterà ai margini del maltempo mentre paradossalmente avremo un aumento delle temperature a causa dei venti di foehn che valicheranno l'arco alpino.

L'aumento termico al nord sarà ancor più importante fra mercoledì e giovedì a causa dell'arrivo di un forte anticiclone (destinato poi a coinvolgere, nei medesimi giorni, anche centro e sud).