METEO: week-end col MALTEMPO su mezza Italia, arrivano temperature INVERNALI

Il primo dei due cicloni tirrenici approfonditi in questo articolo si sta palesando in queste ore sulle nostre regioni meridionali. Il satellite ci mostra chiaramente il minimo di bassa pressione che si sta rapidamente approfondendo nel medio-basso Tirreno e la vastissima copertura nuvolosa, legata alla depressione, che sta risalendo su quasi mezza Italia. Piove infatti su buona parte del sud e sul versante adriatico, ma il grosso del maltempo arriverà tra oggi pomeriggio e domani pomeriggio.

Le aree più colpite saranno quelle ioniche di Calabria e Sicilia, dove si prevedono accumuli di pioggia localmente superiori ai 100 mm entro domenica sera. Insomma non una piccola pioggerella per l'estremo sud, bensì rovesci diffusi e localmente persistenti specie in montagna. Il nord resterà ai margini del maltempo, eccetto qualche pioggia residua in Emilia Romagna. La neve cadrà copiosa sull'Appennino centro-meridionale oltre i 1200-1300 metri.

Nel frattempo irromperà aria via via sempre più fredda che renderà il clima simil-invernale su tutto lo Stivale. A circa 1500 metri, in libera atmosfera, troveremo temperature di circa 0°C, il che ci indica presenza di aria piuttosto fredda e più tipica del periodo invernale che di quello autunnale. Le temperature massime al suolo, infatti, non andranno oltre i 12-14°C su buona parte d'Italia a partire da domenica.

Di notte e all'alba le minime crolleranno su tutto il nord e le valli, fino a raggiungere o scendere al di sotto dello zero.

Il maltempo non finisce qui: un'altra forte perturbazione è attesa tra 29 e 30 novembre ed anche in questo caso avremo un diretto interessamento del centro e del sud, a discapito del nord che vedrà ancora tempo freddo e asciutto.