METEO WEEK-END: che freddo al nord! Neve sul medio Adriatico, maltempo al sud

La massa d'aria gelida che si sta portando dall'est europeo verso il Mediterraneo centrale provocherà freddo intenso per la stagione al settentrione durante il fine settimana, rovesci di neve sin sulle coste di Marche, Abruzzo e forse anche Molise, maltempo al sud e rovesci su est Sardegna, vento e freddo ma senza fenomeni sull'alto e medio Tirreno, oltre che sull'Umbria.

La progressione dell'aria fredda si nota da questa doppia mappa, riferita al quadro barico previsto tra i 5500m e il suolo per la notte su domenica 20 marzo, e poi al quadro termico a 1500m previsto per l'alba di domenica, nel momento di massima intensità dell'irruzione fredda per il nord:

Il freddo poi scivolerà, solo parzialmente attenuato, anche lungo il versante adriatico e al sud, favorendo nevicate a quote basse o molto basse (ed occasionalmente sin sul litorale tra Marche ed Abruzzo).



Una previsione riassuntiva sulla dislocazione delle precipitazioni viene mostrata nelle due mappe che seguono: la prima è prevista per sabato 20, dove si scorge il maltempo diffuso al sud, i rovesci nevosi sui rilievi romagnoli e marchigiani a 400m, i rovesci su est Sardegna, mentre la seconda per domenica 21 vede i rovesci nevosi localizzarsi tra Marche ed Abruzzo ma anche Molise, il sereno sul medio Tirreno e al nord, i rovesci sulla Sardegna e i temporali al sud con neve in Appennino a 600-800m.

Al nord le temperature di domenica mattina toccheranno i -8°C a 1500m sull'Appennino e le Prealpi, potranno addirittura raggiungere i -12°C nelle Alpi più settentrionali, attorno allo zero in pianura, un freddo fine a se stesso che non sarà seguito da nevicate.