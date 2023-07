Meteo: vortice instabile, altri TEMPORALI intensi nelle prossime ore

La depressione che ieri colpiva il nord e il centro con forti piogge e temporali (ve ne parlavamo qui), si sta gradualmente dirigendo verso sud-est ed anche le regioni del sud stanno assistendo a note instabili.

Il centro di bassa pressione è situato sul centro Italia, ma gli effetti maggiori al momento si riscontrano sul Triveneto, in Campania e in Puglia dove troviamo acquazzoni e temporali. Nel corso della giornata l'instabilità troverà nuova linfa su gran parte del centro Italia (specie nei settori interni), sul Triveneto e soprattutto in Puglia.

Il rischio più elevato è quello di temporali intensi con grandine sulla costa pugliese adriatica, specie nel barese. Rischio forti temporali anche su Marche, zone interne della Toscana e in Umbria.

La perturbazione si dileguerà quasi del tutto nel corso di domenica, ma sarà solo una breve pausa in attesa di altra frequente instabilità nel corso della settimana entrante. Nella mappa sovrastante possiamo notare un flusso instabile proteso da ovest verso est che darà luogo ad altri rovesci e temporali principalmente al nord. Sul Meridione avremo tempo generalmente più stabile con caldo nella norma.