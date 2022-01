METEO: vortice freddo in Italia, nevicate fino a bassa quota

Come ampiamente previsto l'inverno è tornato a ruggire su gran parte d'Italia. Dopo le nevicate di ieri fino a bassissima quota tra Emilia Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo e addirittura fin sulle coste marchigiane e romagnole, il maltempo si è spostato al sud nelle ultime ore.

L'aria fredda ha scavato una depressione particolarmente profonda ed estesa nel mar Tirreno, fino a generare un vortice chiaramente visibile dal satellite, dove è più che evidente la spirale nuvolosa determinata dal fronte occluso. Questo fronte sta portando precipitazioni diffuse sul medio-basso Adriatico e nelle zone interne della Campania, con nevicate di moderata o forte intensità fino a quote collinari. La corrente fredda sta causando fenomeni anche tra Sicilia e Calabria, specie sul settore tirrenico, con neve fin sui 600-700 metri.

Spettacolare questo scatto da Avellino, che si risveglia sotto un piccolo manto nevoso:

Avellino

La depressione persisterà per tutta la giornata al centro e al sud, favorendo ancora tante occasioni di maltempo. Le regioni più colpite saranno Puglia, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, in particolare i settori del barese, brindisino, leccese, tarantino e l'arco ionico lucano-calabrese fino al cosentino. Qui avremo le piogge più persistenti e intense, con neve oltre 500 metri di quota.

Le nevicate proseguiranno in giornata anche sulla Puglia settentrionale e l'Appennino campano/molisano/abruzzese fino a quote di collina (400-500 metri).Piogge sparse, rovesci e neve oltre 600-700 metri anche su Calabria meridionale e Sicilia centro-settentrionale. Tempo in miglioramento su Sardegna, coste campane, Lazio, Toscana, Umbria, Marche e tutto il nord Italia.