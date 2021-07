Meteo: violenta perturbazione dalla Germania verso l'Italia, oggi i primi forti temporali

La perturbazione che ha duramente colpito la Germania nelle scorse ore, è in lento movimento verso il Mediterraneo dove stazionerà per almeno tre giorni. La massa d'aria fresca tenderà a isolarsi sull'Italia, mentre tutt'attorno si rinforzerà l'alta pressione: questo fattore sarà determinante per la formazione di violenti temporali spesso stazionari, in grado di riversare al suolo ingenti quantità di pioggia.

Caldo e afa, dunque, saranno definitivamente spazzate via, ma il conto da pagare per la transizione da "caldo" a "fresco" rischia di essere pesante. Per il tipo di dinamica che andrà ad instaurarsi tra oggi e lunedì sarà altamente probabile osservare temporali molto intensi, nubifragi e grandinate dannose in tante località italiane, soprattutto al centro-sud.

Il nord Italia, paradossalmente, sarà il settore meno colpito da questa nuova perturbazione: la massa d'aria instabile attraverserà il nord nel corso della giornata odierna, dopodiché scivolerà sul centro-sud e vi persisterà per circa tre giorni.

METEO 16 LUGLIO 2021 | Netto peggioramento del tempo su gran parte del centro-nord: tra pomeriggio e sera in arrivo temporali intensi e persistenti su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e zone interne del Lazio. Acquazzoni diffusi e locali temporali molto forti anche in Liguria (specie zone interne), Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e arco alpino.

I fenomeni più intensi riguarderanno le aree interne del centro Italia, mentre sulle coste avremo piogge e temporali molto più deboli e sparpagliati.Isolati forti temporali potrebbero formarsi anche nelle zone interne della Campania e della Puglia centro-settentrionale (foggiano e BAT), mentre altrove avremo l'ennesima giornata di bel tempo, l'ultima in attesa del forte peggioramento atteso domani.