Meteo: vigilia di Ferragosto col Sole su tutta Italia, fino a 40°C al nord

L'anticiclone sub-tropicale è all'apice del suo predominio nel Mediterraneo, come è ben evidente dallo scatto satellitare: tutta Italia, stamattina, è letteralmente sgombra da nubi. La forte stabilità creata dall'anticiclone, grazie ad una elevata subsidenza che inibisce qualsiasi tentativo di formazione nuvolosa, sarà protagonista fino a domani, giorno di Ferragosto, prima del lento declino che comincerà ad inizio settimana.

METEO 14 AGOSTO 2021 | Stabile su tutta la penisola, ad eccezione di isolati annuvolamenti pomeridiani sui monti. Isolatissimi rovesci potrebbero formarsi nelle aree interne della Sardegna meridionale e della Sicilia centro-meridionale. Altrove sarà il Sole il protagonista indiscusso, assieme al gran caldo.Le temperature saliranno fino a 40-41°C in pianura Padana, in particolare sull'Emilia. Fino a 39-40°C anche nelle zone interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Caldo meno intenso sulle coste adriatiche (soprattutto Molise e Puglia) e le coste del sud.