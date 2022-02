METEO - venti di TEMPESTA in arrivo su alcune regioni, vediamo quali!

Questa mattina vi mostriamo la mappa dei venti al suolo previsti in Italia per il pomeriggio-sera di domani, lunedi 21 febbraio:

Massima attenzione alla Corsica, la Sardegna e la Sicilia, oltre ovviamente ai bracci di mare circostanti. La mappa evidenzia venti superiori a 100km/h da nord-ovest, una vera e propria tempesta che alzerà onde considerevoli. Di conseguenza sarebbero da evitare le uscite in mare per qualsiasi imbarcazione.

Ci sarà vento forte anche sul resto d'Italia, ma con punte decisamente inferiori rispetto alle Isole.

Dal punto di vista atmosferico, questa è la mappa che ritrae il tempo della giornata di domani, lunedi 21 febbraio.

Al nord avremo le solite nevicate sui rilievi alpini di confine che si trasformeranno in venti di Favonio secco sui nostri versanti, con aumento del rischio di incendi. I rovesci riguarderanno le regioni centrali, specie entroterra toscano, Umbria, Marche e Lazio. Rovesci anche al sud, tra la Calabria e la Campania. Per il resto tempo asciutto.

Ribadiamo il rischio di intense mareggiate sulla Sardegna e le coste settentrionali ed occidentali della Sicilia per venti tempestosi di Maestrale.

Questa invece è la situazione prevista per martedi 22 febbraio:

Al nord ultime nevicate sui rilievi alpini di confine, in via di attenuazione, per il resto soleggiato e mite. Bel tempo anche al centro ad eccezione dell'Abruzzo che avrà ancora qualche rovescio al mattino. Tempo instabile invece al sud con rovesci e nevicate sopra gli 800-1000 metri. Ventoso, più freddo e mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste esposte.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

