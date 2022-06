METEO: venerdi TEMPORALI su parte del nord; tra sabato e domenica GRANDE CALDO sull'Italia

Alta pressione africana in rinforzo sulla nostra Penisola nei prossimi giorni fino a raggiungere un massimo nel prossimo fine settimana. Tuttavia, la coda di una perturbazione lambirà le regioni settentrionali nella giornata di venerdi 3 giugno, causando qualche precipitazione anche temporalesca ed un moderato calo delle temperature in loco.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 3 giugno:

Sulle regioni settentrionali, a nord della linea gialla, avremo piogge e temporali localmente intensi. Tra la linea gialla e la nera cadranno invece piovaschi irregolari senza accumuli importanti. Sul resto d'Italia invece gran caldo, a parte un po' di nubi sulla Sardegna, il Tirreno e le aree interne, senza conseguenze. Punte termiche localmente attorno a 35° al meridione e sulle Isole.

Nel fine settimana, come accennato, raggiungeremo il picco del caldo sull'Italia. Al momento sembra essere domenica 5 giugno la giornata più difficile sul fronte termico.

La seconda mappa mostra l'indice di disagio da caldo (o indice di calore: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/grande-caldo-cos-l-indice-di-calore-/79464/) atteso in Italia alle ore 17 di sabato 4 giugno:

Notiamo punte di MALESSERE nelle zone interne della Sardegna. Caldo MOLTO FASTIDIOSO al centro e al meridione, specie nelle aree interne, mentre sulle coste avremo un certo refrigerio stante le brezze di mare. Al nord avremo caldo FASTIDIOSO sulla pianura padano-veneta, per il resto caldo UN PO' FASTIDIOSO, ma SOPPORTABILE.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia nella giornata di domenica 5 giugno, sempre attorno alle 17:

Caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO praticamente su tutta l'Italia, con punte di MALESSERE nelle aree interne del meridione (Foggiano e bassa Lucania). Nel pomeriggio arriverà qualche temporale a nord del Po a spezzare un po' la calura in loco, per il resto si dovrà aspettare l'inizio della settimana prossima per avere un ricambio d'aria.

