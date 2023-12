Meteo: veloce peggioramento inaspettato nel week-end su alcune regioni

La perturbazione dell'Immacolata è quasi del tutto un ricordo, eccezion fatta per le ultime piogge in atto sulle isole maggiori, in via di esaurimento. Ora avanzerà una breve tregua che sarà subito interrotta da un'altra piccola perturbazione, decisamente inaspettata. Solo con un anticipo di 36 ore è stato inquadrato questo nuovo peggioramento all'interno delle simulazioni modellistiche, e pare proprio che diverrà realtà nel corso di domenica 10 dicembre.

Sarà un blando cavo d'onda in scorrimento sul bordo orientale dell'anticiclone, che nel frattempo si espanderà su tutto il Mediterraneo occidentale. Questa piccola perturbazione interesserà principalmente centro e sud.

I fenomeni saranno molto blandi e sparsi: al mattino interesseranno Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna, poi dal pomeriggio e in serata toccherà al sud. Solo localmente ci sarà qualche acquazzone con accumuli superiori ai 5-10 mm.

Il nord sarà ai margini del maltempo, eccetto un po' di STAU sulle Alpi di confine, dove nevicherà in alta quota.

Passata quest'ennesima intrusione umida e instabile ecco che si affaccerà del tutto l'anticiclone sull'Italia, regalandoci almeno due giorni di stabilità da nord a sud.