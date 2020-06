Meteo: una giornata stabile, ma da stasera si avvicina un'altra perturbazione!

Splende il Sole questa mattina su quasi tutta la nostra penisola dopo tanti giorni pieni di nubi e temporali soprattutto al nord. Tutto merito di un lembo dell'anticiclone africano, proiettatosi quest'oggi sul Mediterraneo riuscendo a sbarrare le fresche e instabili correnti atlantiche.

Si tratta solo di una breve comparsa: già da stasera inizierà ad avvicinarsi una nuova perturbazione pronta a portarci acquazzoni e temporali nel corso del fine settimana come già ampiamente discusso in questo articolo.

Previsioni per oggi 12 giugno 2020



Stabile e soleggiato su quasi tutta Italia. Addensamenti in Piemonte, specie a ridosso dei rilievi, mentre in serata giungeranno anche locali acquazzoni o temporali tra cuneese, torinese, vercellese, novarese, astigiano. Qualche temporale stasera arriverà anche in Sardegna, segno dell'avvicinamento della nuova perturbazione da ovest.

Temperature in aumento ovunque, fino a 26-28°C nelle massime.