Meteo, un tappeto di nubi sull'Italia, un po' di maltempo nelle prossime ore!

Risveglio grigio e instabile da nord a sud questa mattina come da tempo non si vedeva: tutto merito di una vasta perturbazione atlantica che in poche ore è riuscita a sostituire totalmente l'anticiclone africano che nella scorsa settimana ci ha regalato tanto Sole e clima mite.



Ora la situazione è nettamente diversa e la nostra penisola si ritrova sommersa dalle nuvole e in parte anche dalle piogge, per il momento ancora deboli o al più moderate.



I fenomeni interessano principalmente le regioni tirreniche e il sud ma nel corso della giornata riusciranno ad estendersi a gran parte del territorio nazionale. Tanta anche la sabbia presente nei nostri cieli, spinta dalle intense correnti di scirocco dal deserto sahariano.

Sole quasi inesistente su tutta Italia: saranno le nubi e le piogge le protagoniste della giornata da nord a sud. In particolare le piogge interesseranno Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Liguria e Piemonte dove potranno assumere anche intensità moderata o forte.



Queste piogge saranno presenti praticamente per l'intera giornata, sino a sera. Piogge presenti, ma più deboli, su Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Dalla sera possibili rovesci o temporali in Sicilia. Fenomeni molto più blandi o assenti sul Triveneto e Valle d'Aosta.



Venti sostenuti di scirocco su Sicilia, Sardegna e Calabria, con raffiche oltre 70 km/h. Stessa intensità per la bora sull'alto Adriatico. Temperature in lieve calo grazie alla copertura nuvolosa compatta, ma sempre gradevoli ( tra 15 e 19°C le massime).