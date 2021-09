Meteo: un po' di nubi e clima gradevole, possibili violenti in Sardegna

Siamo alle porte di un rapido peggioramento del tempo che porterà effetti principalmente al centro-sud Italia nelle prossime 48-72 ore. Il guasto sarà ad opera di una perturbazione proveniente da ovest, che già in queste ore sta portando un aumento della nuvolosità ma ancora pochissimi fenomeni.

METEO 3 SETTEMBRE 2021 | Nubi sparse su Liguria, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata ma con fenomeni quasi inesistenti, ad eccezione di rari acquazzoni sulla Sicilia settentrionale.

Tra pomeriggio e sera possibile formazione di locali ma violenti temporali sulla Sardegna centrale, in particolare sulla costa orientale tra nuorese e Ogliastra.

Tempo più stabile su gran parte del nord ed il lato adriatico dove splenderà il Sole.Temperature in lieve calo nelle massime, stazionarie le minime.