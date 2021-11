METEO: un lunedi carico di MALTEMPO e FREDDO sull'Italia

Aria artica in azione sull'Italia in questo ultimo lunedi di novembre. Gli effetti in termini di fenomeni saranno relegati essenzialmente al centro e al meridione, mentre al nord interverrà un miglioramento stante la presenza di secche correnti settentrionali.

La mappa estrapolata dal modello europeo, riassume il tempo in Italia nell'arco della giornata di lunedi 29 novembre:

Partiamo dal nord che avrà cielo in prevalenza sereno, limpido e frizzante, stante i venti di caduta dalle Alpi. Solo i settori confinali alpini ed al mattino presto l'Emilia Romagna avranno addensamenti con qualche fenomeno, ma in via di attenuazione.

Al centro bel tempo sulla Toscana. Altrove tempo instabile: rovesci, temporali e grandinate possibili un po' ovunque. Quota neve in calo fino a 500 metri sull'Appennino centrale, anche se la quota sarà irregolare a seconda dei rovesci. Clima freddo, ventoso e con mari in cattive condizioni.

Al sud maltempo tra la Campania, la Calabria Tirrenica e parte della Sicilia con temporali forti e grandinate. Tempo instabile anche sulle altre regioni con poche occhiate di sole e quota neve in calo in Appennino fino a 700-900 metri. Venti forti tra ovest e nord-ovest e mareggiare lungo le coste esposte.

Martedi 30 novembre avremo invece una pausa per tutti, mentre tra mercoledi e giovedi nuovo maltempo su alcune regioni. Ne riparleremo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

