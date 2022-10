Meteo: ultimi acquazzoni al Sud, in arrivo una grande Ottobrata!

Il vortice ciclonico che ha portato ieri forte maltempo al centro-sud sta gradualmente abbandonando il nostro territorio. Le ultime note di instabilità le ritroviamo oggi al Sud: rovesci e locali temporali interesseranno nelle prossime ore ancora Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia salentina.

I fenomeni diverranno comunque via via più isolati e tenderanno a cessare entro la serata, ad eccezione di rovesci e acquazzoni fra Sicilia settentrionale e Calabria fino alle ultime ore del giorno.

L'alta pressione determinerà invece una giornata del tutto stabile al centro-nord, dove avremo cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Nebbie e nubi basse però interesseranno la Pianura Padana, specialmente nelle prime ore del giorno e in serata/nottata.

Il tempo tornerà ad essere stabile ovunque nel week-end, grazie alla rimonta di un vasto anticiclone di matrice sub-tropicale che regalerà giornate dal sapore primaverile e tanto sole sulla nostra penisola anche nel corso della prossima settimana. Insomma una nuova "Ottobrata" in vista, anche più intensa e duratura rispetto alla precedente.